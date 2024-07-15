История обменного курса маврикийская рупия–коста-риканские колоны

Обменный курс маврикийская рупия/коста-риканские колоны сейчас составляет 11,344, отражая изменение в размере 0.982% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.433% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 11,350, и минимумом, равным 10,662, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.108% увеличение стоимости.