5 коста-риканских колонов в маврикийские рупии

Сконвертируйте CRC в MUR по реальному обменному курсу

5 crc
0,42 mur

1.00000 CRC = 0.08404 MUR

Среднерыночный курс в 8:15 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CRC к MUR

1 мин. назад 1 CRC → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073489.07071.453121.668450.959518.3941
1GBP1.1633311.2487103.6171.690431.940931.1162221.3981
1USD0.931550.800833182.981.353751.554360.8939517.1363
1INR0.0112270.009650910.012051110.01631420.01873180.01077310.206511

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из костариканских колонов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CRC из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CRC в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коста-риканских колонов

CRC в USD

CRC в EUR

CRC в GBP

CRC в INR

CRC в JPY

CRC в RUB

CRC в AUD

CRC в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Коста-риканский колон / Маврикийская рупия
1 CRC0.08404 MUR
5 CRC0.42019 MUR
10 CRC0.84039 MUR
20 CRC1.68077 MUR
50 CRC4.20193 MUR
100 CRC8.40387 MUR
250 CRC21.00967 MUR
500 CRC42.01935 MUR
1000 CRC84.03870 MUR
2000 CRC168.07740 MUR
5000 CRC420.19350 MUR
10000 CRC840.38700 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Коста-риканский колон
1 MUR11.89930 CRC
5 MUR59.49650 CRC
10 MUR118.99300 CRC
20 MUR237.98600 CRC
50 MUR594.96500 CRC
100 MUR1189.93000 CRC
250 MUR2974.82500 CRC
500 MUR5949.65000 CRC
1000 MUR11899.30000 CRC
2000 MUR23798.60000 CRC
5000 MUR59496.50000 CRC
10000 MUR118993.00000 CRC