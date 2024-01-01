500 маврикийских рупий в ангольские кванзы
Сконвертируйте MUR в AOA по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в AOA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|18,9755
|18,9755
|Низкий
|17,8403
|17,7072
|В среднем
|18,3162
|18,2340
|Изменить
|5.12%
|6.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к AOA
За последние 30 дней максимальный курс MUR к AOA составил 18,9755, а минимальный — 17,8403. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,3162. Изменение курса MUR к AOA в процентном соотношении составило 5.12.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к AOA составил 18,9755, а минимальный — 17,7072. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2340. Изменение курса MUR к AOA в процентном соотношении составило 6.90.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ангольские кванзы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Ангольская кванза
|1 MUR
|18,97550 AOA
|5 MUR
|94,87750 AOA
|10 MUR
|189,75500 AOA
|20 MUR
|379,51000 AOA
|50 MUR
|948,77500 AOA
|100 MUR
|1 897,55000 AOA
|250 MUR
|4 743,87500 AOA
|500 MUR
|9 487,75000 AOA
|1000 MUR
|18 975,50000 AOA
|2000 MUR
|37 951,00000 AOA
|5000 MUR
|94 877,50000 AOA
|10000 MUR
|189 755,00000 AOA