История обменного курса маврикийская рупия–ангольские кванзы

Обменный курс маврикийская рупия/ангольские кванзы сейчас составляет 18,976, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.301% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 19,281, и минимумом, равным 17,952, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.045% увеличение стоимости.