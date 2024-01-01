20 маврикийских рупий в ангольские кванзы

Сконвертируйте MUR в AOA по реальному обменному курсу

20 mur
379,51 aoa

₨1,000 MUR = Kz18,98 AOA

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,975518,9755
Низкий17,840317,7072
В среднем18,316218,2340
Изменить5.12%6.90%
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Соотношение 1 MUR к AOA

За последние 30 дней максимальный курс MUR к AOA составил 18,9755, а минимальный — 17,8403. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,3162. Изменение курса MUR к AOA в процентном соотношении составило 5.12.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к AOA составил 18,9755, а минимальный — 17,7072. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2340. Изменение курса MUR к AOA в процентном соотношении составило 6.90.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ангольская кванза
1 MUR18,97550 AOA
5 MUR94,87750 AOA
10 MUR189,75500 AOA
20 MUR379,51000 AOA
50 MUR948,77500 AOA
100 MUR1 897,55000 AOA
250 MUR4 743,87500 AOA
500 MUR9 487,75000 AOA
1000 MUR18 975,50000 AOA
2000 MUR37 951,00000 AOA
5000 MUR94 877,50000 AOA
10000 MUR189 755,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Маврикийская рупия
1 AOA0,05270 MUR
5 AOA0,26350 MUR
10 AOA0,52700 MUR
20 AOA1,05399 MUR
50 AOA2,63498 MUR
100 AOA5,26996 MUR
250 AOA13,17490 MUR
500 AOA26,34980 MUR
1000 AOA52,69960 MUR
2000 AOA105,39920 MUR
5000 AOA263,49800 MUR
10000 AOA526,99600 MUR