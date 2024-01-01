20 000 южнокорейских вон в доллары США

Сконвертируйте KRW в USD по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = $0,0007153 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса KRW к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 KRW в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0008
Низкий0,00070,0007
В среднем0,00070,0007
Изменение-3.48%-2.00%
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Соотношение 1 KRW к USD

За последние 30 дней максимальный курс KRW к USD составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса KRW к USD в процентном соотношении составило -3.48.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к USD составил 0,0008, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса KRW к USD в процентном соотношении составило -2.00.

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Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

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Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Доллар США
1 KRW0,00072 USD
5 KRW0,00358 USD
10 KRW0,00715 USD
20 KRW0,01431 USD
50 KRW0,03577 USD
100 KRW0,07153 USD
250 KRW0,17883 USD
500 KRW0,35765 USD
1000 KRW0,71531 USD
2000 KRW1,43062 USD
5000 KRW3,57654 USD
10000 KRW7,15308 USD
20000 KRW14,30616 USD
30000 KRW21,45924 USD
40000 KRW28,61232 USD
50000 KRW35,76540 USD
Обменные курсы Доллар США / Южно-Корейский вон
1 USD1 398,00000 KRW
5 USD6 990,00000 KRW
10 USD13 980,00000 KRW
20 USD27 960,00000 KRW
50 USD69 900,00000 KRW
100 USD139 800,00000 KRW
250 USD349 500,00000 KRW
500 USD699 000,00000 KRW
1000 USD1 398 000,00000 KRW
2000 USD2 796 000,00000 KRW
5000 USD6 990 000,00000 KRW
10000 USD13 980 000,00000 KRW