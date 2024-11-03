История обменного курса японская иена–новозеландские доллары

Обменный курс японские иены/новозеландские доллары сейчас составляет 0,011, отражая изменение в размере -0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.147% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,011, и минимумом, равным 0,011, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.566%.