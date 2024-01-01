История обменного курса японская иена–намибийские доллары

Обменный курс японские иены/намибийские доллары сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.234% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/намибийские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,116, и минимумом, равным 0,113, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.714%.