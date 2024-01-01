История обменного курса намибийский доллар–японские иены

Обменный курс намибийский доллар/японские иены сейчас составляет 8,615, отражая изменение в размере 0.103% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/японские иены колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 8,796, и минимумом, равным 8,547, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.595% уменьшение стоимости.