История обменного курса японская иена–малайзийские ринггиты

Обменный курс японские иены/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,029, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.314% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.565%.