История обменного курса малазийский ринггит–японские иены

Обменный курс малазийский ринггит/японские иены сейчас составляет 33,625, отражая изменение в размере 0.110% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.559% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 33,943, и минимумом, равным 33,383, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.443% уменьшение стоимости.