История обменного курса японская иена–малавийские квачи

Обменный курс японские иены/малавийские квачи сейчас составляет 11,361, отражая изменение в размере -0.133% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/малавийские квачи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,452, и минимумом, равным 11,215, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.