История обменного курса малавийская квача–японские иены

Обменный курс малавийская квача/японские иены сейчас составляет 0,091, отражая изменение в размере 0.394% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,092, и минимумом, равным 0,090, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.560% уменьшение стоимости.