История обменного курса японская иена–коморские франки

Обменный курс японские иены/коморские франки сейчас составляет 3,007, отражая изменение в размере -0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/коморские франки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 3,010, и минимумом, равным 2,963, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.299%.