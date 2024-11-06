История обменного курса коморский франк–японские иены

Обменный курс коморских франка/японские иены сейчас составляет 0,333, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.278% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,338, и минимумом, равным 0,332, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.301%.