История обменного курса японская иена–египетские фунты

Обменный курс японские иены/египетские фунты сейчас составляет 0,323, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.965% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/египетские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,324, и минимумом, равным 0,318, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.920%.