История обменного курса египетский фунт–японские иены

Обменный курс египетских фунта/японские иены сейчас составляет 3,096, отражая изменение в размере 0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.956% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,141, и минимумом, равным 3,082, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.928%.