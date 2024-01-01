50 исландских крон в польские злотые
Сконвертируйте ISK в PLN по реальному обменному курсу
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|1 ISK в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0290
|0,0293
|Низкий
|0,0285
|0,0283
|В среднем
|0,0288
|0,0287
|Изменить
|-1.03%
|-0.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к PLN
За последние 30 дней максимальный курс ISK к PLN составил 0,0290, а минимальный — 0,0285. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0288. Изменение курса ISK к PLN в процентном соотношении составило -1.03.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к PLN составил 0,0293, а минимальный — 0,0283. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0287. Изменение курса ISK к PLN в процентном соотношении составило -0.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Польский злотый / Исландская крона
|1 PLN
|34,92230 ISK
|5 PLN
|174,61150 ISK
|10 PLN
|349,22300 ISK
|20 PLN
|698,44600 ISK
|50 PLN
|1 746,11500 ISK
|100 PLN
|3 492,23000 ISK
|250 PLN
|8 730,57500 ISK
|500 PLN
|17 461,15000 ISK
|1000 PLN
|34 922,30000 ISK
|2000 PLN
|69 844,60000 ISK
|5000 PLN
|174 611,50000 ISK
|10000 PLN
|349 223,00000 ISK