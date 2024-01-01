10 тысяч исландских крон в польские злотые

Сконвертируйте ISK в PLN по реальному обменному курсу

10 000 isk
286,35 pln

kr1,000 ISK = zł0,02864 PLN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02900,0293
Низкий0,02850,0283
В среднем0,02880,0287
Изменить-1.03%-0.02%
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Соотношение 1 ISK к PLN

За последние 30 дней максимальный курс ISK к PLN составил 0,0290, а минимальный — 0,0285. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0288. Изменение курса ISK к PLN в процентном соотношении составило -1.03.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к PLN составил 0,0293, а минимальный — 0,0283. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0287. Изменение курса ISK к PLN в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Польский злотый
1 ISK0,02864 PLN
5 ISK0,14318 PLN
10 ISK0,28635 PLN
20 ISK0,57270 PLN
50 ISK1,43175 PLN
100 ISK2,86350 PLN
250 ISK7,15875 PLN
500 ISK14,31750 PLN
1000 ISK28,63500 PLN
2000 ISK57,27000 PLN
5000 ISK143,17500 PLN
10000 ISK286,35000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Исландская крона
1 PLN34,92230 ISK
5 PLN174,61150 ISK
10 PLN349,22300 ISK
20 PLN698,44600 ISK
50 PLN1 746,11500 ISK
100 PLN3 492,23000 ISK
250 PLN8 730,57500 ISK
500 PLN17 461,15000 ISK
1000 PLN34 922,30000 ISK
2000 PLN69 844,60000 ISK
5000 PLN174 611,50000 ISK
10000 PLN349 223,00000 ISK