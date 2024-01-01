История обменного курса исландская крона–польские злотые

Обменный курс исландская крона/польские злотые сейчас составляет 0,029, отражая изменение в размере -0.117% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.509% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/польские злотые колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.213% увеличение стоимости.