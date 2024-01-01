20 исландских крон в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте ISK в CVE по реальному обменному курсу

20 isk
14,78 cve

kr1,000 ISK = Esc0,7389 CVE

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,74490,7449
Низкий0,73890,7345
В среднем0,74220,7397
Изменить-0.24%0.41%
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Соотношение 1 ISK к CVE

За последние 30 дней максимальный курс ISK к CVE составил 0,7449, а минимальный — 0,7389. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7422. Изменение курса ISK к CVE в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к CVE составил 0,7449, а минимальный — 0,7345. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7397. Изменение курса ISK к CVE в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Эскудо Кабо-Верде
1 ISK0,73893 CVE
5 ISK3,69464 CVE
10 ISK7,38929 CVE
20 ISK14,77858 CVE
50 ISK36,94645 CVE
100 ISK73,89290 CVE
250 ISK184,73225 CVE
500 ISK369,46450 CVE
1000 ISK738,92900 CVE
2000 ISK1 477,85800 CVE
5000 ISK3 694,64500 CVE
10000 ISK7 389,29000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Исландская крона
1 CVE1,35331 ISK
5 CVE6,76655 ISK
10 CVE13,53310 ISK
20 CVE27,06620 ISK
50 CVE67,66550 ISK
100 CVE135,33100 ISK
250 CVE338,32750 ISK
500 CVE676,65500 ISK
1000 CVE1 353,31000 ISK
2000 CVE2 706,62000 ISK
5000 CVE6 766,55000 ISK
10000 CVE13 533,10000 ISK