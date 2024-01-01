История обменного курса исландская крона–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс исландская крона/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 0,739, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.403% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,742, и минимумом, равным 0,736, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.406% увеличение стоимости.