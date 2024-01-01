5 000 исландских крон в болгарские левы

Сконвертируйте ISK в BGN по реальному обменному курсу

5 000 isk
65,34 bgn

kr1,000 ISK = лв0,01307 BGN

Среднерыночный курс в 20:39
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1 ISK в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01320,0132
Низкий0,01310,0130
В среднем0,01310,0131
Изменить-0.12%0.55%
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Соотношение 1 ISK к BGN

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BGN составил 0,0132, а минимальный — 0,0131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BGN в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BGN составил 0,0132, а минимальный — 0,0130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BGN в процентном соотношении составило 0.55.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,272
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,884
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,581
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,305

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Болгарский Лев
1 ISK0,01307 BGN
5 ISK0,06534 BGN
10 ISK0,13067 BGN
20 ISK0,26134 BGN
50 ISK0,65336 BGN
100 ISK1,30672 BGN
250 ISK3,26680 BGN
500 ISK6,53360 BGN
1000 ISK13,06720 BGN
2000 ISK26,13440 BGN
5000 ISK65,33600 BGN
10000 ISK130,67200 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Исландская крона
1 BGN76,52740 ISK
5 BGN382,63700 ISK
10 BGN765,27400 ISK
20 BGN1 530,54800 ISK
50 BGN3 826,37000 ISK
100 BGN7 652,74000 ISK
250 BGN19 131,85000 ISK
500 BGN38 263,70000 ISK
1000 BGN76 527,40000 ISK
2000 BGN153 054,80000 ISK
5000 BGN382 637,00000 ISK
10000 BGN765 274,00000 ISK