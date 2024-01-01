20 исландских крон в болгарские левы
Сконвертируйте ISK в BGN по реальному обменному курсу
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|1 ISK в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0132
|0,0132
|Низкий
|0,0131
|0,0130
|В среднем
|0,0131
|0,0131
|Изменить
|-0.12%
|0.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к BGN
За последние 30 дней максимальный курс ISK к BGN составил 0,0132, а минимальный — 0,0131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BGN в процентном соотношении составило -0.12.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к BGN составил 0,0132, а минимальный — 0,0130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BGN в процентном соотношении составило 0.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Исландская крона
|1 BGN
|76,52740 ISK
|5 BGN
|382,63700 ISK
|10 BGN
|765,27400 ISK
|20 BGN
|1 530,54800 ISK
|50 BGN
|3 826,37000 ISK
|100 BGN
|7 652,74000 ISK
|250 BGN
|19 131,85000 ISK
|500 BGN
|38 263,70000 ISK
|1000 BGN
|76 527,40000 ISK
|2000 BGN
|153 054,80000 ISK
|5000 BGN
|382 637,00000 ISK
|10000 BGN
|765 274,00000 ISK