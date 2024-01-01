5 индийских рупий в болгарские левы

Сконвертируйте INR в BGN по реальному обменному курсу

5 inr
0.11 bgn

1.00000 INR = 0.02184 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

Популярные валюты

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.34640.9273.672950.7915781.53551279.051.3427
1 CAD0.74272110.6885022.727980.5879221.14046207.2560.997252
1 EUR1.078751.4524313.962190.8540651.65643301.0251.44844
1 AED0.2722610.3665720.25238510.2155150.41805975.97440.365564

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индийских рупий в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите INR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из INR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индийских рупий

INR в USD

INR в CAD

INR в EUR

INR в AED

INR в GBP

INR в AUD

INR в PKR

INR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индийская рупия / Болгарский Лев
1 INR0.02184 BGN
5 INR0.10922 BGN
10 INR0.21844 BGN
20 INR0.43687 BGN
50 INR1.09218 BGN
100 INR2.18436 BGN
250 INR5.46090 BGN
500 INR10.92180 BGN
1000 INR21.84360 BGN
2000 INR43.68720 BGN
5000 INR109.21800 BGN
10000 INR218.43600 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Индийская рупия
1 BGN45.78010 INR
5 BGN228.90050 INR
10 BGN457.80100 INR
20 BGN915.60200 INR
50 BGN2289.00500 INR
100 BGN4578.01000 INR
250 BGN11445.02500 INR
500 BGN22890.05000 INR
1000 BGN45780.10000 INR
2000 BGN91560.20000 INR
5000 BGN228900.50000 INR
10000 BGN457801.00000 INR