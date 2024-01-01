100 фунтов о. Мэн в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте IMP в BAM по реальному обменному курсу

100 imp
232,04 bam

£1,000 IMP = KM2,320 BAM

Среднерыночный курс в 17:16
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IMP в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,32972,3297
Низкий2,30332,2672
В среднем2,31552,2996
Изменить0.24%2.21%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IMP к BAM

За последние 30 дней максимальный курс IMP к BAM составил 2,3297, а минимальный — 2,3033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3155. Изменение курса IMP к BAM в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к BAM составил 2,3297, а минимальный — 2,2672. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2996. Изменение курса IMP к BAM в процентном соотношении составило 2.21.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,121,4941,6270,96719,621
1 GBP1,18611,291108,1071,7731,9311,14723,279
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4950,88918,028
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов о. Мэн

IMP в USD

IMP в EUR

IMP в GBP

IMP в INR

IMP в JPY

IMP в RUB

IMP в AUD

IMP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 IMP2,32044 BAM
5 IMP11,60220 BAM
10 IMP23,20440 BAM
20 IMP46,40880 BAM
50 IMP116,02200 BAM
100 IMP232,04400 BAM
250 IMP580,11000 BAM
500 IMP1 160,22000 BAM
1000 IMP2 320,44000 BAM
2000 IMP4 640,88000 BAM
5000 IMP11 602,20000 BAM
10000 IMP23 204,40000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Фунт (о. Мэн)
1 BAM0,43095 IMP
5 BAM2,15476 IMP
10 BAM4,30952 IMP
20 BAM8,61904 IMP
50 BAM21,54760 IMP
100 BAM43,09520 IMP
250 BAM107,73800 IMP
500 BAM215,47600 IMP
1000 BAM430,95200 IMP
2000 BAM861,90400 IMP
5000 BAM2 154,76000 IMP
10000 BAM4 309,52000 IMP