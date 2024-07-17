История обменного курса фунт о. Мэн–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс фунт о. Мэн/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 2,321, отражая изменение в размере -0.151% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.380% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,332, и минимумом, равным 2,320, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.181% увеличение стоимости.