100 индонезийских рупий в польские злотые
Сконвертируйте IDR в PLN по реальному обменному курсу
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|1 IDR в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0003
|Низкий
|0,0002
|0,0002
|В среднем
|0,0002
|0,0002
|Изменить
|-1.13%
|-2.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к PLN
За последние 30 дней максимальный курс IDR к PLN составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к PLN в процентном соотношении составило -1.13.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к PLN составил 0,0003, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к PLN в процентном соотношении составило -2.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Польский злотый / Индонезийская рупия
|1 PLN
|4 113,47000 IDR
|5 PLN
|20 567,35000 IDR
|10 PLN
|41 134,70000 IDR
|20 PLN
|82 269,40000 IDR
|50 PLN
|205 673,50000 IDR
|100 PLN
|411 347,00000 IDR
|250 PLN
|1 028 367,50000 IDR
|500 PLN
|2 056 735,00000 IDR
|1000 PLN
|4 113 470,00000 IDR
|2000 PLN
|8 226 940,00000 IDR
|5000 PLN
|20 567 350,00000 IDR
|10000 PLN
|41 134 700,00000 IDR