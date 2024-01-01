20 индонезийских рупий в патаки Макао

Сконвертируйте IDR в MOP по реальному обменному курсу

20 idr
0,01 mop

Rp1,000 IDR = MOP$0,0004968 MOP

Среднерыночный курс в 11:55
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1 IDR в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменить1.12%0.11%
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Соотношение 1 IDR к MOP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MOP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к MOP в процентном соотношении составило 1.12.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MOP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к MOP в процентном соотношении составило 0.11.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4941,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10411,4641,6271,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Патака Макао
1 IDR0,00050 MOP
5 IDR0,00248 MOP
10 IDR0,00497 MOP
20 IDR0,00994 MOP
50 IDR0,02484 MOP
100 IDR0,04968 MOP
250 IDR0,12421 MOP
500 IDR0,24842 MOP
1000 IDR0,49685 MOP
2000 IDR0,99369 MOP
5000 IDR2,48424 MOP
10000 IDR4,96847 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Индонезийская рупия
1 MOP2 012,69000 IDR
5 MOP10 063,45000 IDR
10 MOP20 126,90000 IDR
20 MOP40 253,80000 IDR
50 MOP100 634,50000 IDR
100 MOP201 269,00000 IDR
250 MOP503 172,50000 IDR
500 MOP1 006 345,00000 IDR
1000 MOP2 012 690,00000 IDR
2000 MOP4 025 380,00000 IDR
5000 MOP10 063 450,00000 IDR
10000 MOP20 126 900,00000 IDR