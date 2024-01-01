5 индонезийских рупий в патаки Макао
Сконвертируйте IDR в MOP по реальному обменному курсу
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|1 IDR в MOP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0005
|0,0005
|Низкий
|0,0005
|0,0005
|В среднем
|0,0005
|0,0005
|Изменить
|1.12%
|0.11%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к MOP
За последние 30 дней максимальный курс IDR к MOP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к MOP в процентном соотношении составило 1.12.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к MOP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к MOP в процентном соотношении составило 0.11.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в патаки Макао
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Патака Макао / Индонезийская рупия
|1 MOP
|2 012,69000 IDR
|5 MOP
|10 063,45000 IDR
|10 MOP
|20 126,90000 IDR
|20 MOP
|40 253,80000 IDR
|50 MOP
|100 634,50000 IDR
|100 MOP
|201 269,00000 IDR
|250 MOP
|503 172,50000 IDR
|500 MOP
|1 006 345,00000 IDR
|1000 MOP
|2 012 690,00000 IDR
|2000 MOP
|4 025 380,00000 IDR
|5000 MOP
|10 063 450,00000 IDR
|10000 MOP
|20 126 900,00000 IDR