1 индонезийская рупия в бермудские доллары

Сконвертируйте IDR в BMD по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 bmd

Rp1,000 IDR = $0,00006177 BMD

Среднерыночный курс в 10:10
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1 IDR в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.08%0.40%
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Соотношение 1 IDR к BMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BMD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BMD в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BMD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BMD в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,660,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,0111,4631,6261,4920,8438,495
1 SGD0,74362,1990,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Бермудский доллар
1 IDR0,00006 BMD
5 IDR0,00031 BMD
10 IDR0,00062 BMD
20 IDR0,00124 BMD
50 IDR0,00309 BMD
100 IDR0,00618 BMD
250 IDR0,01544 BMD
500 IDR0,03088 BMD
1000 IDR0,06177 BMD
2000 IDR0,12353 BMD
5000 IDR0,30883 BMD
10000 IDR0,61767 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Индонезийская рупия
1 BMD16 190,00000 IDR
5 BMD80 950,00000 IDR
10 BMD161 900,00000 IDR
20 BMD323 800,00000 IDR
50 BMD809 500,00000 IDR
100 BMD1 619 000,00000 IDR
250 BMD4 047 500,00000 IDR
500 BMD8 095 000,00000 IDR
1000 BMD16 190 000,00000 IDR
2000 BMD32 380 000,00000 IDR
5000 BMD80 950 000,00000 IDR
10000 BMD161 900 000,00000 IDR