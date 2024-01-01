10 тысяч индонезийских рупий в болгарские левы

Сконвертируйте IDR в BGN по реальному обменному курсу

10 000 idr
1,11 bgn

Rp1,000 IDR = лв0,0001110 BGN

Среднерыночный курс в 10:07
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1 IDR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить-0.15%-1.66%
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Соотношение 1 IDR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BGN в процентном соотношении составило -0.15.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BGN в процентном соотношении составило -1.66.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,01111,4631,6271,4920,8438,495
1 SGD0,74462,2070,68411,1121,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Болгарский Лев
1 IDR0,00011 BGN
5 IDR0,00056 BGN
10 IDR0,00111 BGN
20 IDR0,00222 BGN
50 IDR0,00555 BGN
100 IDR0,01110 BGN
250 IDR0,02776 BGN
500 IDR0,05551 BGN
1000 IDR0,11103 BGN
2000 IDR0,22206 BGN
5000 IDR0,55514 BGN
10000 IDR1,11028 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Индонезийская рупия
1 BGN9 006,70000 IDR
5 BGN45 033,50000 IDR
10 BGN90 067,00000 IDR
20 BGN180 134,00000 IDR
50 BGN450 335,00000 IDR
100 BGN900 670,00000 IDR
250 BGN2 251 675,00000 IDR
500 BGN4 503 350,00000 IDR
1000 BGN9 006 700,00000 IDR
2000 BGN18 013 400,00000 IDR
5000 BGN45 033 500,00000 IDR
10000 BGN90 067 000,00000 IDR