Алжирские динары в арубанские флорины

Сконвертируйте DZD в AWG по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ƒ0,01343 AWG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 DZD в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01350,0136
Низкий0,01340,0133
В среднем0,01340,0135
Изменение-0.25%0.93%
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Соотношение 1 DZD к AWG

За последние 30 дней максимальный курс DZD к AWG составил 0,0135, а минимальный — 0,0134. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0134. Изменение курса DZD к AWG в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к AWG составил 0,0136, а минимальный — 0,0133. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0135. Изменение курса DZD к AWG в процентном соотношении составило 0.93.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Арубанский флорин
1 DZD0,01343 AWG
5 DZD0,06716 AWG
10 DZD0,13431 AWG
20 DZD0,26862 AWG
50 DZD0,67155 AWG
100 DZD1,34310 AWG
250 DZD3,35775 AWG
500 DZD6,71550 AWG
1000 DZD13,43100 AWG
2000 DZD26,86200 AWG
5000 DZD67,15500 AWG
10000 DZD134,31000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Алжирский динар
1 AWG74,45470 DZD
5 AWG372,27350 DZD
10 AWG744,54700 DZD
20 AWG1 489,09400 DZD
50 AWG3 722,73500 DZD
100 AWG7 445,47000 DZD
250 AWG18 613,67500 DZD
500 AWG37 227,35000 DZD
1000 AWG74 454,70000 DZD
2000 AWG148 909,40000 DZD
5000 AWG372 273,50000 DZD
10000 AWG744 547,00000 DZD