دينار جزائري إلى فلورن أروبي

تحويل DZD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٣٫١٩ awg

1.00000 DZD = 0.01319 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
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DZD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065388.5111.438051.662970.965818.197
1GBP1.153811.2292102.1291.65931.918831.1143420.9967
1USD0.93870.813537183.08551.34991.561040.906617.0816
1INR0.0112980.009791570.012035810.01624710.01878830.01091170.205591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Aruban Florin
1 DZD0.01319 AWG
5 DZD0.06595 AWG
10 DZD0.13189 AWG
20 DZD0.26379 AWG
50 DZD0.65946 AWG
100 DZD1.31893 AWG
250 DZD3.29732 AWG
500 DZD6.59465 AWG
1000 DZD13.18930 AWG
2000 DZD26.37860 AWG
5000 DZD65.94650 AWG
10000 DZD131.89300 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Algerian Dinar
1 AWG75.81880 DZD
5 AWG379.09400 DZD
10 AWG758.18800 DZD
20 AWG1516.37600 DZD
50 AWG3790.94000 DZD
100 AWG7581.88000 DZD
250 AWG18954.70000 DZD
500 AWG37909.40000 DZD
1000 AWG75818.80000 DZD
2000 AWG151637.60000 DZD
5000 AWG379094.00000 DZD
10000 AWG758188.00000 DZD