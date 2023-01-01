10 فلورن أروبي إلى دينار جزائري

تحويل AWG إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 awg
744.20 dzd

1.00000 AWG = 74.42040 DZD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11.520451.358419.00070.7969080.92911.633721.34215
1 AUD0.657710.8934212.49680.5241260.6110751.07450.882732
1 CAD0.736161.11929113.98760.5866520.6839731.202680.988037
1 ZAR0.05262960.08002070.071492110.0419410.04889870.08598210.0706369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florins

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Algerian Dinar
1 AWG74.42040 DZD
5 AWG372.10200 DZD
10 AWG744.20400 DZD
20 AWG1488.40800 DZD
50 AWG3721.02000 DZD
100 AWG7442.04000 DZD
250 AWG18605.10000 DZD
500 AWG37210.20000 DZD
1000 AWG74420.40000 DZD
2000 AWG148840.80000 DZD
5000 AWG372102.00000 DZD
10000 AWG744204.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Aruban Florin
1 DZD0.01344 AWG
5 DZD0.06719 AWG
10 DZD0.13437 AWG
20 DZD0.26874 AWG
50 DZD0.67186 AWG
100 DZD1.34372 AWG
250 DZD3.35930 AWG
500 DZD6.71860 AWG
1000 DZD13.43720 AWG
2000 DZD26.87440 AWG
5000 DZD67.18600 AWG
10000 DZD134.37200 AWG