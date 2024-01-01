Израильский новый шекель (ILS)
Название валюты
Израильский новый шекель
Символ валюты
₪
Обменный курс для ILS
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из ILS
|0.27481
|0.25158
|0.21172
|22.98160
|42.99180
|24.16020
|0.40806
|5.00117
|В ILS
|3.63895
|3.97483
|4.72318
|0.04351
|0.02326
|0.04139
|2.45065
|0.19995
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