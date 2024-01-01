Израильский новый шекель (ILS)

Название валюты

Израильский новый шекель

Обменный курс для ILS

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из ILS0.27481 0.25158 0.21172 22.98160 42.99180 24.16020 0.40806 5.00117
В ILS3.63895 3.97483 4.72318 0.04351 0.02326 0.04139 2.45065 0.19995

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