Белорусские рубли в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте BYN в AED по реальному обменному курсу

1 000 byn
1 122,84 aed

Br1,000 BYN = د.إ1,123 AED

Среднерыночный курс в 03:34
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BYN в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,12341,1335
Низкий1,12171,1217
В среднем1,12311,1233
Изменить-0.04%-0.03%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BYN к AED

За последние 30 дней максимальный курс BYN к AED составил 1,1234, а минимальный — 1,1217. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1231. Изменение курса BYN к AED в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к AED составил 1,1335, а минимальный — 1,1217. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1233. Изменение курса BYN к AED в процентном соотношении составило -0.03.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,604
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6150,51812,254

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Дирхам ОАЭ
1 BYN1,12284 AED
5 BYN5,61420 AED
10 BYN11,22840 AED
20 BYN22,45680 AED
50 BYN56,14200 AED
100 BYN112,28400 AED
250 BYN280,71000 AED
500 BYN561,42000 AED
1000 BYN1 122,84000 AED
2000 BYN2 245,68000 AED
5000 BYN5 614,20000 AED
10000 BYN11 228,40000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Белорусский рубль
1 AED0,89060 BYN
5 AED4,45299 BYN
10 AED8,90597 BYN
20 AED17,81194 BYN
50 AED44,52985 BYN
100 AED89,05970 BYN
250 AED222,64925 BYN
500 AED445,29850 BYN
1000 AED890,59700 BYN
2000 AED1 781,19400 BYN
5000 AED4 452,98500 BYN
10000 AED8 905,97000 BYN