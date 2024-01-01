10 тысяч бутанских нгултрумов в бермудские доллары

Сконвертируйте BTN в BMD по реальному обменному курсу

10 000 btn
119,49 bmd

Nu.1,000 BTN = $0,01195 BMD

Среднерыночный курс в 22:56
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1 BTN в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01200,0120
Низкий0,01190,0119
В среднем0,01200,0120
Изменить-0.43%-0.38%
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Соотношение 1 BTN к BMD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к BMD составил 0,0120, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0120. Изменение курса BTN к BMD в процентном соотношении составило -0.43.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к BMD составил 0,0120, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0120. Изменение курса BTN к BMD в процентном соотношении составило -0.38.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2530,9170,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,3210,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89510,8421,4651,8031,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Бермудский доллар
1 BTN0,01195 BMD
5 BTN0,05975 BMD
10 BTN0,11949 BMD
20 BTN0,23899 BMD
50 BTN0,59747 BMD
100 BTN1,19494 BMD
250 BTN2,98735 BMD
500 BTN5,97470 BMD
1000 BTN11,94940 BMD
2000 BTN23,89880 BMD
5000 BTN59,74700 BMD
10000 BTN119,49400 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Бутанский нгултрум
1 BMD83,68600 BTN
5 BMD418,43000 BTN
10 BMD836,86000 BTN
20 BMD1 673,72000 BTN
50 BMD4 184,30000 BTN
100 BMD8 368,60000 BTN
250 BMD20 921,50000 BTN
500 BMD41 843,00000 BTN
1000 BMD83 686,00000 BTN
2000 BMD167 372,00000 BTN
5000 BMD418 430,00000 BTN
10000 BMD836 860,00000 BTN