1 бразильский реал в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте BRL в LKR по реальному обменному курсу

1 brl
54,51 lkr

R$1,000 BRL = Sr54,51 LKR

Среднерыночный курс в 18:44
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий56,578759,0023
Низкий53,420153,4201
В среднем55,472457,0053
Изменить-2.62%-5.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к LKR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к LKR составил 56,5787, а минимальный — 53,4201. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 55,4724. Изменение курса BRL к LKR в процентном соотношении составило -2.62.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к LKR составил 59,0023, а минимальный — 53,4201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 57,0053. Изменение курса BRL к LKR в процентном соотношении составило -5.92.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1631,4941,6260,96719,572
1 GBP1,18811,295108,3141,7751,9321,14823,255
1 USD0,9180,772183,6661,3711,4920,88717,963
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Шри-Ланкийская рупия
1 BRL54,51200 LKR
5 BRL272,56000 LKR
10 BRL545,12000 LKR
20 BRL1 090,24000 LKR
50 BRL2 725,60000 LKR
100 BRL5 451,20000 LKR
250 BRL13 628,00000 LKR
500 BRL27 256,00000 LKR
1000 BRL54 512,00000 LKR
2000 BRL109 024,00000 LKR
5000 BRL272 560,00000 LKR
10000 BRL545 120,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Бразильский реал
1 LKR0,01834 BRL
5 LKR0,09172 BRL
10 LKR0,18345 BRL
20 LKR0,36689 BRL
50 LKR0,91723 BRL
100 LKR1,83446 BRL
250 LKR4,58615 BRL
500 LKR9,17230 BRL
1000 LKR18,34460 BRL
2000 LKR36,68920 BRL
5000 LKR91,72300 BRL
10000 LKR183,44600 BRL