1 тысяча австралийских долларов в южноафриканские ранды

Сконвертируйте AUD в ZAR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = R11,58 ZAR

Среднерыночный курс в 20:25
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График изменения обменного курса AUD к ZAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ZAR
1 AUD в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,855412,1001
Низкий11,532611,5326
В среднем11,697811,8629
Изменение-2.32%-3.84%
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Соотношение 1 AUD к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к ZAR составил 11,8554, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6978. Изменение курса AUD к ZAR в процентном соотношении составило -2.32.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к ZAR составил 12,1001, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,8629. Изменение курса AUD к ZAR в процентном соотношении составило -3.84.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3960,9331,677152,6851,3911,328
1 GBP1,2911108,9891,2052,166197,1771,7971,714
1 INR0,0120,00910,0110,021,8090,0160,016
1 EUR1,0710,8390,42611,797163,61,4911,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Южноафриканский ранд
1 AUD11,58020 ZAR
5 AUD57,90100 ZAR
10 AUD115,80200 ZAR
20 AUD231,60400 ZAR
50 AUD579,01000 ZAR
100 AUD1 158,02000 ZAR
250 AUD2 895,05000 ZAR
500 AUD5 790,10000 ZAR
1000 AUD11 580,20000 ZAR
2000 AUD23 160,40000 ZAR
5000 AUD57 901,00000 ZAR
10000 AUD115 802,00000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Австралийский доллар
1 ZAR0,08635 AUD
5 ZAR0,43177 AUD
10 ZAR0,86354 AUD
20 ZAR1,72709 AUD
50 ZAR4,31772 AUD
100 ZAR8,63544 AUD
250 ZAR21,58860 AUD
500 ZAR43,17720 AUD
1000 ZAR86,35440 AUD
2000 ZAR172,70880 AUD
5000 ZAR431,77200 AUD
10000 ZAR863,54400 AUD