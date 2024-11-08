50 австралийских долларов в южноафриканские ранды
Сконвертируйте AUD в ZAR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к ZAR
1 AUD = 11,57990 ZAR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AUD в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,8554
|12,1001
|Низкий
|11,5326
|11,5326
|В среднем
|11,6978
|11,8629
|Изменение
|-2.32%
|-3.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс AUD к ZAR составил 11,8554, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6978. Изменение курса AUD к ZAR в процентном соотношении составило -2.32.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к ZAR составил 12,1001, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,8629. Изменение курса AUD к ZAR в процентном соотношении составило -3.84.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Австралийский доллар / Южноафриканский ранд
|1 AUD
|11,57990 ZAR
|5 AUD
|57,89950 ZAR
|10 AUD
|115,79900 ZAR
|20 AUD
|231,59800 ZAR
|50 AUD
|578,99500 ZAR
|100 AUD
|1 157,99000 ZAR
|250 AUD
|2 894,97500 ZAR
|500 AUD
|5 789,95000 ZAR
|1000 AUD
|11 579,90000 ZAR
|2000 AUD
|23 159,80000 ZAR
|5000 AUD
|57 899,50000 ZAR
|10000 AUD
|115 799,00000 ZAR