5 000 австралийских долларов в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте AUD в TWD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = NT$21,12 TWD

Среднерыночный курс в 20:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к TWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TWD
1 AUD в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий21,717022,1080
Низкий20,944520,9445
В среднем21,318221,5224
Изменение-2.35%-0.80%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к TWD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к TWD составил 21,7170, а минимальный — 20,9445. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 21,3182. Изменение курса AUD к TWD в процентном соотношении составило -2.35.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к TWD составил 22,1080, а минимальный — 20,9445. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 21,5224. Изменение курса AUD к TWD в процентном соотношении составило -0.80.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к TWD

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3860,9341,679152,7151,3921,328
1 GBP1,2911108,9551,2052,167197,1781,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38211,798163,571,4911,422

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Новый тайваньский доллар
1 AUD21,11950 TWD
5 AUD105,59750 TWD
10 AUD211,19500 TWD
20 AUD422,39000 TWD
50 AUD1 055,97500 TWD
100 AUD2 111,95000 TWD
250 AUD5 279,87500 TWD
500 AUD10 559,75000 TWD
1000 AUD21 119,50000 TWD
2000 AUD42 239,00000 TWD
5000 AUD105 597,50000 TWD
10000 AUD211 195,00000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Австралийский доллар
1 TWD0,04735 AUD
5 TWD0,23675 AUD
10 TWD0,47350 AUD
20 TWD0,94699 AUD
50 TWD2,36748 AUD
100 TWD4,73496 AUD
250 TWD11,83740 AUD
500 TWD23,67480 AUD
1000 TWD47,34960 AUD
2000 TWD94,69920 AUD
5000 TWD236,74800 AUD
10000 TWD473,49600 AUD