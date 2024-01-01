История обменного курса австралийский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс австралийских доллара/новые тайваньские доллары сейчас составляет 21,120, отражая изменение в размере -1.787% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.882% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 21,562, и минимумом, равным 20,935, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.