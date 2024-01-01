100 дирхамов ОАЭ в исландские кроны

Сконвертируйте AED в ISK по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = kr37,77 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к ISK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ISK
1 AED в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий37,771637,8369
Низкий37,031536,7125
В среднем37,406537,3230
Изменение2.00%0.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к ISK

За последние 30 дней максимальный курс AED к ISK составил 37,7716, а минимальный — 37,0315. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 37,4065. Изменение курса AED к ISK в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к ISK составил 37,8369, а минимальный — 36,7125. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 37,3230. Изменение курса AED к ISK в процентном соотношении составило 0.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к ISK

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Исландская крона
1 AED37,77160 ISK
5 AED188,85800 ISK
10 AED377,71600 ISK
20 AED755,43200 ISK
50 AED1 888,58000 ISK
100 AED3 777,16000 ISK
250 AED9 442,90000 ISK
500 AED18 885,80000 ISK
1000 AED37 771,60000 ISK
2000 AED75 543,20000 ISK
5000 AED188 858,00000 ISK
10000 AED377 716,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Дирхам ОАЭ
1 ISK0,02647 AED
5 ISK0,13237 AED
10 ISK0,26475 AED
20 ISK0,52950 AED
50 ISK1,32375 AED
100 ISK2,64749 AED
250 ISK6,61872 AED
500 ISK13,23745 AED
1000 ISK26,47490 AED
2000 ISK52,94980 AED
5000 ISK132,37450 AED
10000 ISK264,74900 AED