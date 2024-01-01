50 исландских крон в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте ISK в AED по реальному обменному курсу

50 isk
1,34 aed

kr1,000 ISK = د.إ0,02670 AED

Среднерыночный курс в 20:21
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1 ISK в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02690,0269
Низкий0,02630,0260
В среднем0,02660,0265
Изменить1.13%2.68%
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Соотношение 1 ISK к AED

За последние 30 дней максимальный курс ISK к AED составил 0,0269, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0266. Изменение курса ISK к AED в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к AED составил 0,0269, а минимальный — 0,0260. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0265. Изменение курса ISK к AED в процентном соотношении составило 2.68.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,269
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,878
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,58
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21313,306

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Дирхам ОАЭ
1 ISK0,02670 AED
5 ISK0,13351 AED
10 ISK0,26701 AED
20 ISK0,53402 AED
50 ISK1,33505 AED
100 ISK2,67011 AED
250 ISK6,67527 AED
500 ISK13,35055 AED
1000 ISK26,70110 AED
2000 ISK53,40220 AED
5000 ISK133,50550 AED
10000 ISK267,01100 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Исландская крона
1 AED37,45170 ISK
5 AED187,25850 ISK
10 AED374,51700 ISK
20 AED749,03400 ISK
50 AED1 872,58500 ISK
100 AED3 745,17000 ISK
250 AED9 362,92500 ISK
500 AED18 725,85000 ISK
1000 AED37 451,70000 ISK
2000 AED74 903,40000 ISK
5000 AED187 258,50000 ISK
10000 AED374 517,00000 ISK