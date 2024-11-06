История обменного курса дирхам ОАЭ–исландские кроны

Обменный курс дирхама ОАЭ/исландские кроны сейчас составляет 37,772, отражая изменение в размере 0.887% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.963% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 37,804, и минимумом, равным 37,080, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.881%.