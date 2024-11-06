дирхам ОАЭ исландские кроны История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса дирхам ОАЭ исландские кроны. Это сводная страница дирхам ОАЭ (AED) исландские кроны (ISK) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AED и ISK за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса AED к ISK
1 AED = 37,77160 ISK
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История обменного курса дирхам ОАЭ–исландские кроны
Обменный курс дирхама ОАЭ/исландские кроны сейчас составляет 37,772, отражая изменение в размере 0.887% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.963% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 37,804, и минимумом, равным 37,080, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.881%.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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