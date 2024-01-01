1 тысяча дирхамов ОАЭ в египетские фунты

Сконвертируйте AED в EGP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = E£13,42 EGP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к EGP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EGP
1 AED в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,423213,4432
Низкий13,218613,1295
В среднем13,282913,2469
Изменение1.47%0.08%
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Соотношение 1 AED к EGP

За последние 30 дней максимальный курс AED к EGP составил 13,4232, а минимальный — 13,2186. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,2829. Изменение курса AED к EGP в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс AED к EGP составил 13,4432, а минимальный — 13,1295. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,2469. Изменение курса AED к EGP в процентном соотношении составило 0.08.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Египетский фунт
1 AED13,42100 EGP
5 AED67,10500 EGP
10 AED134,21000 EGP
20 AED268,42000 EGP
50 AED671,05000 EGP
100 AED1 342,10000 EGP
250 AED3 355,25000 EGP
500 AED6 710,50000 EGP
1000 AED13 421,00000 EGP
2000 AED26 842,00000 EGP
5000 AED67 105,00000 EGP
10000 AED134 210,00000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Дирхам ОАЭ
1 EGP0,07451 AED
5 EGP0,37255 AED
10 EGP0,74510 AED
20 EGP1,49021 AED
50 EGP3,72552 AED
100 EGP7,45103 AED
250 EGP18,62758 AED
500 EGP37,25515 AED
1000 EGP74,51030 AED
2000 EGP149,02060 AED
5000 EGP372,55150 AED
10000 EGP745,10300 AED