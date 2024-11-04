История обменного курса дирхам ОАЭ–египетские фунты

Обменный курс дирхама ОАЭ/египетские фунты сейчас составляет 13,421, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.739% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/египетские фунты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 13,426, и минимумом, равным 13,243, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.822%.