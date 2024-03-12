100 ليرة تركية إلى بيزو فلبيني

تحويل TRY إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

100 try
172.69 php

1.000 TRY = 1.727 PHP

Mid-market exchange rate at 14:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠٤١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٧٧٩٠٫٣٦١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٣
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٢١٧١٠٥٫٦٤٥١٫٧٢٣٤٫٦٨٦٦٢٫٢٦١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Philippine Peso
1 TRY١٫٧٢٦٩٠ PHP
5 TRY٨٫٦٣٤٥٠ PHP
10 TRY١٧٫٢٦٩٠٠ PHP
20 TRY٣٤٫٥٣٨٠٠ PHP
50 TRY٨٦٫٣٤٥٠٠ PHP
100 TRY١٧٢٫٦٩٠٠٠ PHP
250 TRY٤٣١٫٧٢٥٠٠ PHP
500 TRY٨٦٣٫٤٥٠٠٠ PHP
1000 TRY١٬٧٢٦٫٩٠٠٠٠ PHP
2000 TRY٣٬٤٥٣٫٨٠٠٠٠ PHP
5000 TRY٨٬٦٣٤٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 TRY١٧٬٢٦٩٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / ليرة تركية
1 PHP٠٫٥٧٩٠٧ TRY
5 PHP٢٫٨٩٥٣٧ TRY
10 PHP٥٫٧٩٠٧٣ TRY
20 PHP١١٫٥٨١٤٦ TRY
50 PHP٢٨٫٩٥٣٦٥ TRY
100 PHP٥٧٫٩٠٧٣٠ TRY
250 PHP١٤٤٫٧٦٨٢٥ TRY
500 PHP٢٨٩٫٥٣٦٥٠ TRY
1000 PHP٥٧٩٫٠٧٣٠٠ TRY
2000 PHP١٬١٥٨٫١٤٦٠٠ TRY
5000 PHP٢٬٨٩٥٫٣٦٥٠٠ TRY
10000 PHP٥٬٧٩٠٫٧٣٠٠٠ TRY