500 بيزو فلبيني إلى ليرة تركية

تحويل PHP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٢٥٤٫٧٥ try

1.00000 PHP = 0.50950 TRY

Mid-market exchange rate at 02:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072889.1551.464691.646160.9635518.7257
1GBP1.153411.23735102.831.689351.898651.1113621.5979
1USD0.932150.808179183.1051.36531.534450.8981517.455
1INR0.01121640.009724790.01203310.01642860.0184640.01080740.210035

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / ليرة تركية
1 PHP0.50950 TRY
5 PHP2.54748 TRY
10 PHP5.09495 TRY
20 PHP10.18990 TRY
50 PHP25.47475 TRY
100 PHP50.94950 TRY
250 PHP127.37375 TRY
500 PHP254.74750 TRY
1000 PHP509.49500 TRY
2000 PHP1018.99000 TRY
5000 PHP2547.47500 TRY
10000 PHP5094.95000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Philippine Peso
1 TRY1.96273 PHP
5 TRY9.81365 PHP
10 TRY19.62730 PHP
20 TRY39.25460 PHP
50 TRY98.13650 PHP
100 TRY196.27300 PHP
250 TRY490.68250 PHP
500 TRY981.36500 PHP
1000 TRY1962.73000 PHP
2000 TRY3925.46000 PHP
5000 TRY9813.65000 PHP
10000 TRY19627.30000 PHP